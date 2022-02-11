Крупное дополнение «Конец вечности» для World of Warcraft выйдет уже совсем скоро

Blizzard наконец анонсировала дату выхода расширения «Конец вечности» для World of Warcraft. Релиз финального сюжетного обновления 9.2 аддона Shadowlands состоится 23 февраля. В нём авторы добавят новую квестовую цепочку, рейд, зону «Зерет Морис» и многое другое.

Главным противником дополнения станет Тюремщик Зоваал, который собирается захватить силу «Зерет Мортиса», чтобы перестроить вселенную по своему замыслу. В рейде «Гробница Предвечных» игроки и сразятся с ним, и попытаются помешать его планам. В расширении также вернутся классовые комплекты с бонусами за количество предметов.

Ранее Blizzard анонсировала примирение Альянса и Орды — оно произойдёт с выпуском обновления 9.2.5. У игроков разных рас впервые за 18 лет появится возможность ходить в подземелья, рейды и участвовать в рейтинговых PvP-боях в составе групп.

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