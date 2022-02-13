Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Blizzard может сделать Warcraft 4 благодаря сделке с Microsoft

Blizzard может сделать Warcraft 4 благодаря сделке с Microsoft
Комментарии

Бывший дизайнер квестов Blizzard Дэвид Фрид, который работал над Warcraft 2, Warcraft 3 и World of Warcraft, рассказал о будущем серии. По его мнению, студия может сделать четвёртую часть стратегии.

Фрид поделился мыслями на своём аналитическом подкасте. После новости о том, что Microsoft покупает Activision Blizzard, выход Warcraft 4 становится реальнее. Многие работники студии, среди которых ветеран и художник Сэмуайз Дидье, хотят делать следующую часть франшизы, а новое руководство одобрит инициативы разработчиков.

Дэвид Фрид также отметил, что если бы Сэмуайз Дидье позвал его в Blizzard для помощи в создании квестов и истории Warcraft 4, то «он бы, наверное, сделал это».

В конце января Blizzard анонсировала экшен с элементами выживания в новой вселенной. По слухам, вскоре компания представит ещё одну игру.

Новость по теме
Blizzard пообещала анонсы по Overwatch, Warcraft и Diablo в ближайшие недели

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022