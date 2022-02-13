Blizzard может сделать Warcraft 4 благодаря сделке с Microsoft

Бывший дизайнер квестов Blizzard Дэвид Фрид, который работал над Warcraft 2, Warcraft 3 и World of Warcraft, рассказал о будущем серии. По его мнению, студия может сделать четвёртую часть стратегии.
Фрид поделился мыслями на своём аналитическом подкасте. После новости о том, что Microsoft покупает Activision Blizzard, выход Warcraft 4 становится реальнее. Многие работники студии, среди которых ветеран и художник Сэмуайз Дидье, хотят делать следующую часть франшизы, а новое руководство одобрит инициативы разработчиков.
Дэвид Фрид также отметил, что если бы Сэмуайз Дидье позвал его в Blizzard для помощи в создании квестов и истории Warcraft 4, то «он бы, наверное, сделал это».
В конце января Blizzard анонсировала экшен с элементами выживания в новой вселенной. По слухам, вскоре компания представит ещё одну игру.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 13 февраля 2022
-
13:17
-
12:28
- 12 февраля 2022
-
19:01
-
18:34
-
17:28
-
15:56
-
15:23
-
14:21
-
13:20
-
12:35
- 11 февраля 2022
-
22:35
-
21:46
-
21:33
-
21:07
-
20:43
-
19:32
-
19:31
-
18:52
-
18:38
-
18:25
-
17:42
-
17:39
-
17:20
-
17:05
-
16:56
-
16:16
-
15:52
-
15:13
-
14:55
-
14:30
-
14:15
-
14:03
-
13:41
-
13:40
-
13:27