Microsoft купила Activision Blizzard. Главное о важнейшем событии

Прошло уже несколько дней после громкого объявления о сделке Microsoft и Activision Blizzard. Мы решили собрать в одном материале ссылки на самое главное о произошедшем.

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Сделку должны закрыть до конца июня 2023 года. Однако когда мы увидим реальные последствия произошедшего, пока неизвестно. Вряд ли это случится раньше 2024-2025 года.