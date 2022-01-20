Microsoft купила Activision Blizzard. Главное о важнейшем событии
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Прошло уже несколько дней после громкого объявления о сделке Microsoft и Activision Blizzard. Мы решили собрать в одном материале ссылки на самое главное о произошедшем.
Новости
- Объявление о покупке — крупнейшая сделка на $ 68,7 млрд
- Какими студиями теперь будет владеть Microsoft
- Игры Activision Blizzard появятся в Xbox Game Pass
- Некоторые игры Activision продолжат выходить на PlayStation
- Глава Activision Бобби Котик уйдёт с должности летом 2023 года
- После объявления сделки Sony обесценилась на $ 20 млрд
- Бобби Котика вынудили продать Activision
- Реакция игроков на сделку.
Аналитика
- И что теперь делать Sony? Microsoft стала непобедимой после покупки Activision
- Как Microsoft спасла Activision Blizzard. Авторы Call of Duty и Diablo сами не справились.
Сделку должны закрыть до конца июня 2023 года. Однако когда мы увидим реальные последствия произошедшего, пока неизвестно. Вряд ли это случится раньше 2024-2025 года.
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