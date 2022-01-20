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Microsoft купила Activision Blizzard. Главное о важнейшем событии

Microsoft купила Activision Blizzard. Главное о важнейшем событии
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Прошло уже несколько дней после громкого объявления о сделке Microsoft и Activision Blizzard. Мы решили собрать в одном материале ссылки на самое главное о произошедшем.

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Аналитика

Сделку должны закрыть до конца июня 2023 года. Однако когда мы увидим реальные последствия произошедшего, пока неизвестно. Вряд ли это случится раньше 2024-2025 года.

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