Sony поучаствует в восстановлении лесов через новую Horizon

Sony поможет организации Arbor Day Foundation восстановить леса США, и в этом могут принять участие покупатели Horizon Forbidden West.

До 25 марта игроки должны открывать приз Reached the Daunt, и Sony посадит одно дерево за каждый трофей. Всего запланировано 3 проекта на 288 тыс. растений.

Horizon Forbidden West выйдет 18 февраля на PS4 и PS5. Критики уже оценили экшен и назвали его отличным продолжением Zero Dawn, но основа с первой части практически не изменилась. Мир игры оказался куда больше и детализированнее оригинала, а дополнительные квесты хорошо продуманы.

На момент написания новости рейтинг Horizon Forbidden West составил 89 баллов из 100 на основе 111 рецензий. Такой же результат и у первой части.

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