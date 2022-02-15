Sony поучаствует в восстановлении лесов через новую Horizon

Sony поможет организации Arbor Day Foundation восстановить леса США, и в этом могут принять участие покупатели Horizon Forbidden West.
До 25 марта игроки должны открывать приз Reached the Daunt, и Sony посадит одно дерево за каждый трофей. Всего запланировано 3 проекта на 288 тыс. растений.
Horizon Forbidden West выйдет 18 февраля на PS4 и PS5. Критики уже оценили экшен и назвали его отличным продолжением Zero Dawn, но основа с первой части практически не изменилась. Мир игры оказался куда больше и детализированнее оригинала, а дополнительные квесты хорошо продуманы.
На момент написания новости рейтинг Horizon Forbidden West составил 89 баллов из 100 на основе 111 рецензий. Такой же результат и у первой части.
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