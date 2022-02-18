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Автор Uncharted посмотрел и респектнул экранизацию с Томом Холландом

Автор Uncharted посмотрел и респектнул экранизацию с Томом Холландом
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«Анчартед: На картах не значится» добралась до кинотеатров США 18 февраля, и авторы оригинальных игр Uncharted наконец посмотрели экранизацию собственных произведений. Об этом объявил Нил Дракманн — креативный директор Uncharted 4, также работавший над первой и второй частями серии. Судя по всему, ему адаптация очень понравилась.

Получил огромное удовольствие во время просмотра «Анчартед: На картах не значится» с моими товарищами из Naughty Dog! Сюрреалистично!

Нам картина тоже понравилась — это отличное развлекательное кино и достойная экранизация Uncharted.

Сходили на «Анчартед: На картах не значится». Удивительно, но им удалось Сходили на «Анчартед: На картах не значится». Удивительно, но им удалось

В данный момент идут съёмки экранизации другой игры Naughty Dog — сериала по The Last of Us. Главные роли в нём исполнят Педро Паскаль («Мандалорец») и Белла Рамси («Игра престолов»). Ранее стало известно, что шоу всё-таки не выйдет в 2022 году.

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