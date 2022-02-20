Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Игроки пытались занизить рейтинг Horizon Forbidden West на Metacritic. Не вышло

Игроки пытались занизить рейтинг Horizon Forbidden West на Metacritic. Не вышло
Комментарии

Ещё до релиза Horizon Forbidden West получила высочайшие оценки от критиков: средний балл на агрегаторе Metacritic составляет 88/100. Пресса отметила невероятный уровень графики, интересный сюжет и увлекательный геймплей. 18 февраля блокбастер поступил в продажу, и множество игроков по всему миру смогли самостоятельно оценить экшен.

Спустя сутки на агрегаторе спал запрет на публикацию пользовательских обзоров, и геймеры начали делиться своим мнением. Первые отзывы были достаточно низкими: средний балл составил 4,5/10. Многие игроки ставили нули и единицы, отмечая очень скучный геймплей и неинтересных персонажей.

Первые отзывы на Forbidden West

Первые отзывы на Forbidden West

Фото: Metacritic

0danielryan70

Одна из самых разочаровывающих игр за последние годы. Геймплей скучный, сюжета почти нет. Все персонажи неинтересные и плохо прописаны.

Кто-то жаловался даже на то, что некоторых робоживотных не было в первой игре, хотя по сюжету это никак не обосновано.

LordUhtred01

Скучный геймплей. Игра слишком сильно похожа на первую часть, при этом некоторые элементы сбивают с толку. Где были все эти новые монстры в Zero Dawn? Разве их тогда ещё не существовало? В целом игра очень репетативна — как и первая часть. Лучше сэкономьте деньги и купите следующий эксклюзив от PlayStation.
Как получить платину в Horizon Forbidden West Как получить платину в Horizon Forbidden West

Однако чуть позже пришли игроки, которые начали хвалить Forbidden West. Многие из них отмечают положительные изменения в сиквеле по сравнению с первой частью.

Aceassassin321

Вторая часть перегнала первую по всем фронтам. Бои более увлекательные, древо навыков интересное и позволяет использовать разные стили игры, а щитокрыл полностью меняет ощущения от геймплея. Анимации тоже стали лучше, а за побочные квесты отлично вознаграждают. Рекомендую.

Matouzz

Потрясающая игра. Стоит потраченного времени. Сюжет держит в напряжении, и на этот раз игра больше похожа на RPG.

На момент публикации заметки средний балл от пользователей составляет 7,7/10 на основе 1966 отзывов. Более 1470 из них — положительные.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022