Игроки пытались занизить рейтинг Horizon Forbidden West на Metacritic. Не вышло

Ещё до релиза Horizon Forbidden West получила высочайшие оценки от критиков: средний балл на агрегаторе Metacritic составляет 88/100. Пресса отметила невероятный уровень графики, интересный сюжет и увлекательный геймплей. 18 февраля блокбастер поступил в продажу, и множество игроков по всему миру смогли самостоятельно оценить экшен.
Спустя сутки на агрегаторе спал запрет на публикацию пользовательских обзоров, и геймеры начали делиться своим мнением. Первые отзывы были достаточно низкими: средний балл составил 4,5/10. Многие игроки ставили нули и единицы, отмечая очень скучный геймплей и неинтересных персонажей.
Первые отзывы на Forbidden West
Фото: Metacritic
0danielryan70
Одна из самых разочаровывающих игр за последние годы. Геймплей скучный, сюжета почти нет. Все персонажи неинтересные и плохо прописаны.
Кто-то жаловался даже на то, что некоторых робоживотных не было в первой игре, хотя по сюжету это никак не обосновано.
LordUhtred01
Скучный геймплей. Игра слишком сильно похожа на первую часть, при этом некоторые элементы сбивают с толку. Где были все эти новые монстры в Zero Dawn? Разве их тогда ещё не существовало? В целом игра очень репетативна — как и первая часть. Лучше сэкономьте деньги и купите следующий эксклюзив от PlayStation.
Однако чуть позже пришли игроки, которые начали хвалить Forbidden West. Многие из них отмечают положительные изменения в сиквеле по сравнению с первой частью.
Aceassassin321
Вторая часть перегнала первую по всем фронтам. Бои более увлекательные, древо навыков интересное и позволяет использовать разные стили игры, а щитокрыл полностью меняет ощущения от геймплея. Анимации тоже стали лучше, а за побочные квесты отлично вознаграждают. Рекомендую.
Matouzz
Потрясающая игра. Стоит потраченного времени. Сюжет держит в напряжении, и на этот раз игра больше похожа на RPG.
На момент публикации заметки средний балл от пользователей составляет 7,7/10 на основе 1966 отзывов. Более 1470 из них — положительные.
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