В редакторе Elden Ring можно сделать Шрека, мемного героя и других персонажей

Elden Ring вышла на всех актуальных платформах 25 февраля. FromSoftware сделала богатый редактор персонажа, а сами модели теперь не похожи на пластилиновых кукол.

Пользователи Reddit стали делиться своими созданными персонажами. По традиции, люди стали создавать существ, мало похожих на нормальных людей. Кто-то сразу сделал персонажа из мема Гигачад. Получилось почти один в один.

Остальные пользователи решили сделать откровенных пришельцев. Sir_Bilbo_Fraggins смог сделать почти точную копию Шрека, а у другого игрока получилось существо с розовыми волосами и пышными щеками.

Elden Ring доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Кроме того, на игру уже можно посмотреть в стиле PlayStation 1.

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