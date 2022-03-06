«Анчартед» стал первым фильмом 2022 года со сборами в миллиард рублей в России

Фильм «Анчартед: На картах не значится» с Томом Холландом и Марком Уолбергом в главных ролях собрал более миллиарда рублей в России. Для достижения такого результата картине понадобилось менее месяца проката.
В конце февраля стало известно, что «Анчартед: На картах не значится» заработал во всём мире более $ 226 млн. В США фильм собрал почти $ 85 млн.
Издании Deadline сообщило, что Sony Pictures довольна успехами фильма. Глава студии Том Ротман назвал «Анчартед» хитовой франшизой благодаря сборам в $ 100 млн за один уик-энд и 90% положительных отзывов на Rotten Tomatoes.
В России «Анчартед: На картах не значится» вышел 10 февраля. Кроме Тома Холланда (Нейтан Дрейк) и Марка Уолберга (Виктор Салливан), в фильме сыграли София Тейлор Али (Хлоя Фрейзер), Антонио Бандерас (Сантьяго Монкада) и другие.
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