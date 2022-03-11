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Elden Ring получилась масштабнее и комплекснее, чем изначально задумывалось

Elden Ring получилась масштабнее и комплекснее, чем изначально задумывалось
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Геймдизайнер Хидетака Миядзаки рассказал изданию Famitsu о работе над Elden Ring. По его словам, проект изначально задумывался как самая большая игра FromSoftware, однако финальный результат стал масштабнее и комплекснее, чем планировалось.

Разработчикам удалось превзойти себя благодаря увеличению штата и накопленному опыту при создании Bloodborne, серии Dark Souls и Sekiro: Shadows Die Twice. Автор также рассказал, что добавление в игру коня по имени Поток было необходимо в том числе для вертикального исследования Междуземья.

Elden Ring доступна на ПК и консолях. Ранее гигантский проект уже пробежали всего лишь за 59 минут.

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