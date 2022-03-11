Стильную фигурку Скорпиона из Mortal Kombat 11 продают за 30 000 рублей

Компания Storm Collectibles представила новую фигурку Скорпиона из Mortal Kombat 11 масштабом 1/6. Боец сделан из пластика, а одежда — из настоящей ткани.

Фигурку сделали хорошо детализированной, а поставляться она будет с набором оружия и эффектов. Скорпион получит четыре пары рук, по две катаны и ножны, кунай и эффект Адского пламени. Предзаказ комплекта стоит $ 249,99 (~ 30 тыс. рублей), а появление в магазине Big Bad Toy ожидается в октябре 2022 года.

Фото: Big Bad Toy

Фото: Big Bad Toy

Фото: Big Bad Toy

Фото: Big Bad Toy

Фото: Big Bad Toy

Mortal Kombat 11 — последняя часть серии — вышла в 2019 и доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. Недавно один из создателей файтинга Эд Бун намекнул на игру в новой вселенной.

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