Третьего «Дэдпула» снимет режиссёр «Главного героя» и «Живой стали»

Режиссёр Шон Леви, который известен по фильмам «Главный герой» и «Живая сталь», снимет «Дэдпула 3». К главной роли вернётся Райан Рейнольдс, который уже работал с постановщиком.

Над сценарием третьего «Дэдпула» работает дуэт Ретта Риза и Пола Верника, которые трудились и над предыдущими фильмами о супергерое. Актёрский состав, кроме Райана Рейнольдса, пока неизвестен. В своём «Твиттере» артист сообщил, что новая часть будет более проницательной, но подробностей пока не раскрыл.

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Первый «Дэдпул» вышел в 2016 году, а сиквел — в 2018-м. Их выпустила студия 20th Century Fox, которую купила компания Disney.

По слухам, «Дэдпул 3» станет частью киновселенной Marvel, а герой появится в следующем фильме о Докторе Стрэндже. Его премьера состоится 6 мая.

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