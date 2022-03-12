Третьего «Дэдпула» снимет режиссёр «Главного героя» и «Живой стали»

Режиссёр Шон Леви, который известен по фильмам «Главный герой» и «Живая сталь», снимет «Дэдпула 3». К главной роли вернётся Райан Рейнольдс, который уже работал с постановщиком.
Над сценарием третьего «Дэдпула» работает дуэт Ретта Риза и Пола Верника, которые трудились и над предыдущими фильмами о супергерое. Актёрский состав, кроме Райана Рейнольдса, пока неизвестен. В своём «Твиттере» артист сообщил, что новая часть будет более проницательной, но подробностей пока не раскрыл.
Первый «Дэдпул» вышел в 2016 году, а сиквел — в 2018-м. Их выпустила студия 20th Century Fox, которую купила компания Disney.
По слухам, «Дэдпул 3» станет частью киновселенной Marvel, а герой появится в следующем фильме о Докторе Стрэндже. Его премьера состоится 6 мая.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 12 марта 2022
-
12:45
- 11 марта 2022
-
22:17
-
22:15
-
21:45
-
20:54
-
19:55
-
19:26
-
18:51
-
18:33
-
18:17
-
17:52
-
17:11
-
17:08
-
17:02
-
16:06
-
15:58
-
15:45
-
15:17
-
15:06
-
15:01
-
14:46
-
14:28
-
14:13
-
14:08
-
13:39
-
13:24
-
13:02
-
12:53
-
12:24
-
11:54
-
11:30
-
10:50
-
10:22
-
09:50
-
09:23