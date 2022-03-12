Известный по Dark Souls хакер взломал Elden Ring и забанил игроков

Известный в сообществе Dark Souls хакер Малькольм Рейнольдс, который взламывает проекты FromSoftware, добрался и до Elden Ring. Он меняет код экшена, вторгается в чужие миры и даёт игрокам запрещённые предметы. После этого их автоматически банят.

Рейнольдс записал видео со своми проделками, когда он подключается к миру других игроков и убивает их модифицированной волной огня. Так автор хочет привлечь внимание разработчиков, чтобы они сделали лучший античит.

Хакер рассказал изданию Kotaku, что он использовал элемент отладки pavel, который сохранился в коде игры. Разработчики применяют его для тестирования Elden Ring.

Рейнольдс помещает предмет в инвентарь других пользователей через модифицированные заклинания. Когда они умирают и попадают в свой мир, система даёт им мягкий бан. Из-за него игроки могут взаимодействовать только с такими же «мошенниками».

Elden Ring доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Недавно для экшена выпустили мобильное приложение с подсказками.

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