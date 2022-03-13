Огромную локацию из Elden Ring воссоздали в Dreams

Dreams не раз становилась местом для создания локаций или персонажей по мотивам известных игр и фильмов. На этот раз художник Мартин Небелонг сделал в песочнице арт, который вдохновлён экшеном Elden Ring.
Небелонг показал процесс создания арта в отдельном видео. Художник рисовал локацию из Elden Ring в Dreams на PS5.
Кроме этого, автор показал передвижение по локации и вгляд на неё через VR. В этом случае становится заметно, что масштаб объектов неправильный, потому что сцена создавалась для просмотра под определённым углом.
Elden Ring доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Недавно хакер начал банить игроков в экшене, чтобы привлечь внимание разработчиков к уязвимостям античита.
Фото: Martin Nebelong
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 13 марта 2022
-
19:11
-
18:04
-
17:11
-
15:57
-
15:08
-
14:17
-
13:25
-
12:38
- 12 марта 2022
-
19:09
-
18:05
-
17:19
-
16:08
-
15:15
-
14:25
-
13:33
-
12:45
- 11 марта 2022
-
22:17
-
22:15
-
21:45
-
20:54
-
19:55
-
19:26
-
18:51
-
18:33
-
18:17
-
17:52
-
17:11
-
17:08
-
17:02
-
16:06
-
15:58
-
15:45
-
15:17
-
15:06
-
15:01