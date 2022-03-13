Огромную локацию из Elden Ring воссоздали в Dreams

Dreams не раз становилась местом для создания локаций или персонажей по мотивам известных игр и фильмов. На этот раз художник Мартин Небелонг сделал в песочнице арт, который вдохновлён экшеном Elden Ring.

Небелонг показал процесс создания арта в отдельном видео. Художник рисовал локацию из Elden Ring в Dreams на PS5.

Кроме этого, автор показал передвижение по локации и вгляд на неё через VR. В этом случае становится заметно, что масштаб объектов неправильный, потому что сцена создавалась для просмотра под определённым углом.

Elden Ring доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Недавно хакер начал банить игроков в экшене, чтобы привлечь внимание разработчиков к уязвимостям античита.

Фото: Martin Nebelong

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