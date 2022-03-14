У некстген-версии GTA Online появилась новая заставка

Некстген-версия GTA 5 на PS5 и Xbox Series выйдет уже в ночь на 15 марта. Среди заметных улучшений авторы отмечают быструю загрузку, повышенное число людей на улицах и трафик машин, улучшенное освещение и другие элементы.

Игроки из Новой Зеландии уже погружаются в улучшенный мир Лос-Сантоса. А блогер под ником Gtamen опубликовал новое интро для GTA Online — оно демонстрирует основные прелести режима: разнообразные задания, коллекционирование квартир и автомобилей, участие в гонках и ограблениях, а также многое другое.

Ранее мы публиковали короткий гайд, с помощью которого можно бесплатно активировать некстген-версию GTA Online в России. Ознакомиться с ним можно по этой ссылке.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!