Игроки призвали разработчиков подсмотреть фичу из Elden Ring

Помимо сложности, в Elden Ring есть множество других особенностей. Одна из них — конь по имени Торрент. Точнее сказать, даже не он, а его навык к двойному прыжку.
Пользователь Reddit под ником Greysbastard посоветовал разработчикам игр брать пример с Elden Ring. Только не в вопросе сложности, а именно вдохновиться фишкой с двойным прыжком лошади. Эта функция в экшене FromSoftware крайне полезная. Она позволяет преодолевать препятствия и забираться на возвышенности.
Пользователи в комментариях согласились с таким утверждением. Люди рассказывают, как эта фишка помогла убивать боссов и спастись в трудной ситуации. Многие удивлены, что подобное появилось именно в игре FromSoftware, а не где-нибудь ещё.
Elden Ring доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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