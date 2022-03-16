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Игроки призвали разработчиков подсмотреть фичу из Elden Ring

Игроки призвали разработчиков подсмотреть фичу из Elden Ring
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Помимо сложности, в Elden Ring есть множество других особенностей. Одна из них — конь по имени Торрент. Точнее сказать, даже не он, а его навык к двойному прыжку.

Пользователь Reddit под ником Greysbastard посоветовал разработчикам игр брать пример с Elden Ring. Только не в вопросе сложности, а именно вдохновиться фишкой с двойным прыжком лошади. Эта функция в экшене FromSoftware крайне полезная. Она позволяет преодолевать препятствия и забираться на возвышенности.

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Пользователи в комментариях согласились с таким утверждением. Люди рассказывают, как эта фишка помогла убивать боссов и спастись в трудной ситуации. Многие удивлены, что подобное появилось именно в игре FromSoftware, а не где-нибудь ещё.

Elden Ring доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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