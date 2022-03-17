Саша Грей играет в Elden Ring и потрясена её хардкорностью

Саша Грей, известная в прошлом как актриса фильмов для взрослых, ныне занимается стримингом на Twitch. В данный момент девушка проходит Elden Ring и натурально страдает в проекте FromSoftware.
Недавно она выложила ролик с лучшими моментами последнего стрима. В нём она добралась до сюжетного босса по имени Маргит Ужасное Знамение, который охраняет вход в Замок Громовой Завесы. Противник оказался Грей не по плечу — она умерла в бою с боссом несколько раз подряд, не нанеся даже четверти нужного урона. Бывшая актриса назвала босса очень сильным и «тем самым боссом, о силе которого говорит весь «Твиттер». В конечном итоге девушка сдалась и пошла играть в другую игру, решив продолжить в другой день.
Ранее Саша Грей прошла «Ведьмака 3» на лучшую концовку и даже закосплеила Йеннифэр. Следить за стримершей можно на её Twitch-канале.
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