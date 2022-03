Gran Turismo 7 и Elden Ring продолжают доминировать в рознице Британии

Издание Gamesindustry.biz опубликовало данные о продажах видеоигр в рознице Британии в период с 13 по 19 марта. Как обычно, учитывались только физические копии.

Лидером третью неделю подряд становится Gran Turismo 7. Продажи автосимулятора упали на 42% по сравнению с прошлой неделей, однако это не помешало игре остаться на первом месте. Судя по всему, покупателей не отпугивает гринд ради покупки новых автомобилей.

Вторую строчку заняла Elden Ring. Экшену удалось подняться на одну строчку, сумев опередить симулятор реслинга WWE 2K22. В этот раз в топе оказалось и две новинки: Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin и Five Nights At Freddy's: Security Breach. Они заняли 8 и 10 места соответственно.

Британский чарт с 6 по 12 марта (позиция предыдущей недели):

Gran Turismo 7 (1) Elden Ring (3) WWE 2K22 (2) Pokemon Legends: Arceus (5) Pokemon Brilliant Diamond (26) Super Mario 3D World + Bowser's Fury (17) Horizon Forbidden West (4) Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin (новинка) Pokemon Shining Pearl (40) Five Nights At Freddy's: Security Breach (новинка)

