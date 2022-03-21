Google научит удалять последние 15 минут истории поиска на Android

Google предоставила пользователям Android возможность удалять последние 15 минут истории поиска в своём приложении, сообщило издание The Verge. Функция уже есть на iOS с прошлого года и в будущем появится на других платформах.
Представитель Google сообщил, что удаление свежей истории поиска в ближайшее время станет доступно всем пользователям Android. Изучается внедрение функции и на другие платформы. Возможно, под этим подразумеваются ПК и Android TV.
Чтобы проверить, появилась ли функция на вашем устройстве Android, нужно зайти в приложение Google. После этого необходимо коснуться изображения профиля и найти опцию «Удалить последние 15 минут».
Google анонсировала функцию в мае 2021 года, а летом она появилась на iOS. Компания не сообщила, с чем связана задержка с добавлением возможности на Android. Кроме последних 15 минут, приложение позволяет удалять историю поиска за 3, 18 или 36 месяцев.
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