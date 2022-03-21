Google научит удалять последние 15 минут истории поиска на Android

Google предоставила пользователям Android возможность удалять последние 15 минут истории поиска в своём приложении, сообщило издание The Verge. Функция уже есть на iOS с прошлого года и в будущем появится на других платформах.

Представитель Google сообщил, что удаление свежей истории поиска в ближайшее время станет доступно всем пользователям Android. Изучается внедрение функции и на другие платформы. Возможно, под этим подразумеваются ПК и Android TV.

Новость по теме Microsoft вставила рекламу в проводник на Windows 11

Чтобы проверить, появилась ли функция на вашем устройстве Android, нужно зайти в приложение Google. После этого необходимо коснуться изображения профиля и найти опцию «Удалить последние 15 минут»‎.

Google анонсировала функцию в мае 2021 года, а летом она появилась на iOS. Компания не сообщила, с чем связана задержка с добавлением возможности на Android. Кроме последних 15 минут, приложение позволяет удалять историю поиска за 3, 18 или 36 месяцев.

Новость по теме Мобильная Apex Legends выйдет летом

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!