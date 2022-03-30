Горшок Александр из Elden Ring пригодился в реальной жизни

Горшок Александр ещё до выхода Elden Ring стал одним из самых мемных персонажей за последнее время. Пользователь Reddit под ником kko_, очень любящий цветочный мир, опубликовал свою новую работу. Он воссоздал горшок в реальной жизни — вместе с конечностями персонажа. И, конечно же, посадил туда растение.
Автор отметил, что осенью горшок станет золотым — как и в Elden Ring. В комментариях пользователи восхитились работой kko_ и стали расспрашивать о том, как именно ему удалось настолько детально воссоздать персонажа. Об этом можно почитать в блоге автора: там он делится секретами своего хобби по выращиванию растений.
Ранее в Elden Ring нашли уничтожающий PvP-билд через магию безумия. Блогер под ником Adam Barker нашёл сборку персонажа, которая позволяет выпускать разрушительные потоки пламени.
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