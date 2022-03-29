В Elden Ring нашли уничтожающий PvP-билд через магию безумия

Игроки Elden Ring успели хорошо изучить особенности экшена, после чего начали применять опыт и знания в PVP. Блогер под ником Adam Barker нашёл сборку персонажа, которая позволяет выпускать разрушительные потоки пламени.

Игрок использовал ароматическую железную колбу (Ironjar Aromatic) для повышения сопротивления и комбинацию из кристальных слёз (Cerulean Hidden Tear и Crimsonwhorl Bubbletear). Это позволяет преобразовать урон в здоровье и получить бесплатные очки концентрации. После нужно применить заклинание «Невыносимое безумие».

При использовании заклинания из героя начинают извергаться потоки пламени, которые уничтожают всё вокруг. Эффект длится 15 секунд, но если правильно подобрать время, этого будет достаточно для лёгкой победы в PVP.

Elden Ring доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Ранее в экшене нашли намёк на бестиарий.

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