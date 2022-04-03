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События «Сорвиголовы» от Netflix входят в канон киновселенной Marvel

События «Сорвиголовы» от Netflix входят в канон киновселенной Marvel
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После премьеры «Человека-паука: Нет пути домой» в сообществе Marvel началась дискуссия про Сорвиголову, которого играет Чарли Кокс. Герой появился в фильме в образе адвоката Питера Паркера, а фанаты стали размышлять, входят ли события сериала Netflix в канон киновселенной.

Ситуацию стали подогревать слухи про появление Сорвиголовы в других фильмах Marvel, а также перенос сериалов компании с Netflix в сервис Disney+.

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Разрешить споры помогла экранная биография Сорвиголовы на сайте Marvel. Там описываются события сериала Netflix, а в конце упоминается Питер Паркер из «Нет пути домой».

Спустя некоторое время Мэтт был нанят в качестве адвоката для защиты Питера Паркера, которого обвинили в убийстве Мистерио. Один из протестующих бросил кирпич в окно квартиры Паркеров, но Мэтт поймал его благодаря своим обострённым чувствам.

Кроме этого, в описание Уилсона Фиска в исполнении Винсента Д’Онофрио добавили изображение из шоу «Соколиный глаз». До этого герой появлялся в сериале «Сорвиголова».

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