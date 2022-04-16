Видео: как может выглядеть «Ведьмак 3» cо 100 модами на графику

Моддер под ником Digital Dreams на фоне переноса некстген-версии «Ведьмака 3» показал, как игра может выглядеть на PS5 и Xbox Series.
Для этого Digital Dreams использовал более 100 модов для улучшения графики в «Ведьмаке 3». Игру запустили в разрешении 8K, для чего понадобился ПК с видеокартой RTX 3090, процессором Ryzen 9 3900x и 32 ГБ оперативной памяти.
Недавно CD Projekt RED забрала некстген-версию «Ведьмака 3» у команды Saber Interactive из Санкт-Петербурга. По слухам, разработка обновлённого экшена осложнилась, но компания отвергла эту информацию.
Закончить создание «Ведьмака 3» для PS5 и Xbox Series компания планирует своими силами. Дату релиза пока не назвали.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 16 апреля 2022
-
13:20
-
12:46
- 15 апреля 2022
-
22:00
-
21:18
-
20:34
-
20:06
-
19:53
-
18:38
-
18:37
-
17:55
-
17:53
-
17:13
-
16:40
-
16:05
-
15:46
-
15:10
-
14:54
-
14:27
-
14:07
-
13:50
-
13:28
-
13:17
-
13:02
-
12:44
-
12:23
-
11:55
-
11:25
-
10:51
-
10:22
-
09:51
-
09:23
-
08:52
-
08:23
-
00:36
-
00:29