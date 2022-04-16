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Видео: как может выглядеть «Ведьмак 3» cо 100 модами на графику

Видео: как может выглядеть «Ведьмак 3» cо 100 модами на графику
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Моддер под ником Digital Dreams на фоне переноса некстген-версии «Ведьмака 3» показал, как игра может выглядеть на PS5 и Xbox Series.

Для этого Digital Dreams использовал более 100 модов для улучшения графики в «Ведьмаке 3». Игру запустили в разрешении 8K, для чего понадобился ПК с видеокартой RTX 3090, процессором Ryzen 9 3900x и 32 ГБ оперативной памяти.

Недавно CD Projekt RED забрала некстген-версию «Ведьмака 3» у команды Saber Interactive из Санкт-Петербурга. По слухам, разработка обновлённого экшена осложнилась, но компания отвергла эту информацию.

Закончить создание «Ведьмака 3» для PS5 и Xbox Series компания планирует своими силами. Дату релиза пока не назвали.

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