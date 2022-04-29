18,6 млн раз игроки в «Стражах Галактики» безуспешно закрывали холодильник

Авторы игры «Стражи Галактики» поделились статистикой приключения и рассказали, сколько раз игроки закрывали холодильник на корабле команды.
По их подсчётам, игроки пробовали закрыть холодильник на Милано 18,6 млн раз. В сообщении авторы указали, что попытки могли оказаться провалившимися, намекая на очередное открытие дверцы.
«Стражи Галактики» вышли в октябре 2021 года, и с тех пор игроки пытались понять, почему у холодильника поcтоянно открывается дверца. В начале апреля 2022-го тайну раскрыл актёр, который сыграл Питера Квилла в экшене.
На старте «Стражи Галактики» не оправдали ожиданий Square Enix и продались плохо, но дело поправили скидки. Кроме этого, игру добавили в Xbox Game Pass, что помогло ей найти свою аудиторию. Экшен доступен на ПК, консолях PlayStation и Xbox.
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