«Человек-муравей 3» выйдет в феврале 2023 года. Его место заняли «Марвелы»

Авторы «Марвелов» и «Человека-муравья 3» поменяли даты выхода фильмов местами. Причина заключается в прогрессе создания лент.
По информации Deadline, работа над обоими фильмами идёт хорошо, но продолжение «Человека-муравья» уже находится в процессе производства, то есть съёмок. Из-за этого предыдущую дату премьеры, которая планировалась 28 июля 2023 года, заменили на 17 февраля 2023-го.
«Марвелы» с Бри Ларсон в главной роли отложили с 17 февраля на 28 июля 2023 года. В фильме также снимаются Сэмюэл Л. Джексон, Зави Эштон и Иман Веллани. Режиссёром выступает Ниа ДаКоста, известная по сериалу «Главарь».
В фильме «Человек-муравей и Оса: Квантомания» к свои ролям вернулись Пол Радд и Эванджелин Лилли, а также Мишель Пфайффер, Майкл Дуглас и Билл Мюррей. Режиссёром ленты стал Пейтон Рид, который занимался постановкой первых двух частей.
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