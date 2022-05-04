Издатель Hearts of Iron и Crusader Kings отчитался о самом прибыльном квартале в истории
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Paradox Interactive, издатель хардкорных стратегий Stellaris, Europa Universalis, Hearts of Iron и Crusader Kings, опубликовала финансовый отчёт за первый квартал 2022 года.
- Выручка компании составила 476 млн крон (около $ 48 млн) — это на 31% больше, чем за аналогичный период в 2021 году.
- Прибыль Paradox достигла 208,5 млн крон (около $ 21 млн). Прибыль после налогообложения составила 168 млн крон (около $ 17 млн).
- Основными источниками выручки Paradox назвала Cities: Skylines, Crusader Kings III, Europa Universalis IV, Hearts of Iron IV и Stellaris, а также дополнения к ним.
- В компании напомнили, что недавний хит компании Crusader Kings III недавно вышел на консолях, а общие продажи за полтора года превысили 2 млн копий.
- Генеральный директор Paradox Фредерик Уэстер заявил, что компании удалось получить рекордную прибыль за квартал благодаря качественным релизам и эффективному контролю бюджета. По его словам, компания находится на верном пути и может улучшить свои показатели в долгосрочной перспективе.
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