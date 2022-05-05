Финальный трейлер «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия»

В честь мировой премьеры «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия» Marvel выпустила финальный трейлер кинокомикса. В нём можно увидеть небольшую предысторию Алой Ведьмы, самого Стрэнджа, а также новые кадры из грядущего фильма.

В российских кинотеатрах сиквел «Доктора Стрэнджа» не выйдет из-за ухода Disney с отечественного рынка. Мы же ознакомились со всеми утечками, материалами и пересказами сюжета. Так что если не хотите ждать выхода цифровой версии, то можете ознакомиться со всеми спойлерами картины в нашем отдельном материале.

Фильм также оценили и критики по всему миру. Большинству в целом понравилась картина, однако они обнаружили несколько важных проблем. Они в первую очередь касаются самой структуры фильмов Marvel.

Финальный трейлер

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