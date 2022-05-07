Зрители не оценили «Доктора Стрэнджа 2». Его оценка одна из самых низких у Marvel

«Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» получил рейтинг B+ по версии CinemaScore, которая узнаёт мнение аудитории в ночь премьеры. Это одна из самых низких оценок среди фильмов Marvel.

Оценка нового «Доктора Стрэнджа» стала третьим случаем, когда фильм во вселенной Marvel получил рейтинг ниже A. Первой такой картиной стал «Тор», которому присвоили B+, а после него B влепили «Вечным», что стало самой низкой оценкой во всей франшизе.

При этом оценки продолжения «Доктора Стрэнджа» на агрегаторах достаточно высокие. На Rotten Tomatoes зрители рекомендуют фильм в 88% случаев, а на IMDB рейтинг составляет 7,6 из 10.

Премьера «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия» уже состоялась во многих странах мира. В России фильм не покажут из-за ухода кинокомпаний с рынка страны.

Новость по теме Что происходит в сценах после титров «Доктора Стрэнджа 2»

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!