Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Доктор Стрэндж 2» уже на пути к миллиарду долларов. Второй фильм за два года

«Доктор Стрэндж 2» уже на пути к миллиарду долларов. Второй фильм за два года
Комментарии

Появились первые данные о показателях «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия». Лента показала превосходный старт — глобальные сборы уже вплотную подобрались к отметке в полмиллиарда долларов. Большую часть принёс международный рынок.

  • США — $ 185 млн
  • Международный прокат — $ 265 млн
  • Общая касса — $ 450 млн.

Лента уверенно идёт на миллиардные сборы — в эпоху ковида это будет второй фильм, который сможет достигнуть таких результатов. Первым стал «Человек-паук: Нет пути домой». Его общая касса вообще превысили $ 1,8 млрд. Сиквелу «Доктора Стрэнджа» такие высоты вряд ли удастся достигнуть, особенно учитывая несколько смешанные отзывы зрителей.

В целом «В мультивселенной безумия» показал второй лучший старт в истории для мая, третий для сольного фильма Marvel и 11-й для американского проката.

В России фильм не выйдет, однако в СНГ его показывают, причём с дубляжом на русском с тем же актёрами.

Обзор «Доктора Стрэнджа 2». В мультивселенной разочарования Обзор «Доктора Стрэнджа 2». В мультивселенной разочарования
Все спойлеры и описание сюжета «Доктора Стрэнджа 2» Все спойлеры и описание сюжета «Доктора Стрэнджа 2»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022