«Доктор Стрэндж 2» уже на пути к миллиарду долларов. Второй фильм за два года

Появились первые данные о показателях «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия». Лента показала превосходный старт — глобальные сборы уже вплотную подобрались к отметке в полмиллиарда долларов. Большую часть принёс международный рынок.
- США — $ 185 млн
- Международный прокат — $ 265 млн
- Общая касса — $ 450 млн.
Лента уверенно идёт на миллиардные сборы — в эпоху ковида это будет второй фильм, который сможет достигнуть таких результатов. Первым стал «Человек-паук: Нет пути домой». Его общая касса вообще превысили $ 1,8 млрд. Сиквелу «Доктора Стрэнджа» такие высоты вряд ли удастся достигнуть, особенно учитывая несколько смешанные отзывы зрителей.
В целом «В мультивселенной безумия» показал второй лучший старт в истории для мая, третий для сольного фильма Marvel и 11-й для американского проката.
В России фильм не выйдет, однако в СНГ его показывают, причём с дубляжом на русском с тем же актёрами.
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