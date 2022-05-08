«Доктор Стрэндж 2» уже на пути к миллиарду долларов. Второй фильм за два года

Появились первые данные о показателях «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия». Лента показала превосходный старт — глобальные сборы уже вплотную подобрались к отметке в полмиллиарда долларов. Большую часть принёс международный рынок.

США — $ 185 млн

Международный прокат — $ 265 млн

Общая касса — $ 450 млн.

Лента уверенно идёт на миллиардные сборы — в эпоху ковида это будет второй фильм, который сможет достигнуть таких результатов. Первым стал «Человек-паук: Нет пути домой». Его общая касса вообще превысили $ 1,8 млрд. Сиквелу «Доктора Стрэнджа» такие высоты вряд ли удастся достигнуть, особенно учитывая несколько смешанные отзывы зрителей.

В целом «В мультивселенной безумия» показал второй лучший старт в истории для мая, третий для сольного фильма Marvel и 11-й для американского проката.

В России фильм не выйдет, однако в СНГ его показывают, причём с дубляжом на русском с тем же актёрами.