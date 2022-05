Легенда Elden Ring проведёт стрим в честь юбилейного убийства Малении

В середине апреля в Elden Ring появилась настоящая легенда — игрок под ником Let me solo her, который помогает обычным геймерам с убийством Малении, Клинка Микеллы. По мнению фанатов, это сложнейший босс в игре.

Новость по теме В Elden Ring появился герой в трусах с горшком на голове. Он помогает убить сложного босса

На днях геймер опубликовал пост на Reddit, в котором анонсировал стрим в честь юбилейной смерти Малении. 11 мая в 1:00 мск Let me solo her уничтожит босса в 1000-й раз. Пользователь уже провёл тестовую трансляцию несколько дней назад, в которой счётчик убийств дошёл до показателя в 871.

Понаблюдать за историческим событием можно будет на YouTube-канале игрока. Пользователь отметил, что не собирается забрасывать своё дело и продолжит помогать геймерам и после юбилейного убийства.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!