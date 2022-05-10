Легенда Elden Ring проведёт стрим в честь юбилейного убийства Малении

В середине апреля в Elden Ring появилась настоящая легенда — игрок под ником Let me solo her, который помогает обычным геймерам с убийством Малении, Клинка Микеллы. По мнению фанатов, это сложнейший босс в игре.
На днях геймер опубликовал пост на Reddit, в котором анонсировал стрим в честь юбилейной смерти Малении. 11 мая в 1:00 мск Let me solo her уничтожит босса в 1000-й раз. Пользователь уже провёл тестовую трансляцию несколько дней назад, в которой счётчик убийств дошёл до показателя в 871.
Понаблюдать за историческим событием можно будет на YouTube-канале игрока. Пользователь отметил, что не собирается забрасывать своё дело и продолжит помогать геймерам и после юбилейного убийства.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 10 мая 2022
-
13:25
-
12:50
-
12:24
-
11:54
-
11:25
-
11:05
-
10:30
-
10:20
- 9 мая 2022
-
22:14
-
21:31
-
20:46
-
20:10
-
19:29
-
18:46
-
18:02
-
17:42
-
17:07
-
17:05
-
16:37
-
16:08
-
15:50
-
15:04
-
14:39
-
13:53
-
13:25
-
12:55
-
12:26
-
11:53
-
11:24
-
10:52
-
10:26
- 8 мая 2022
-
19:31
-
18:56
-
18:46
-
17:55