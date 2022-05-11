Продажи Elden Ring за первый месяц превысили 13,4 млн копий. Это больше любой Dark Souls

В рамках квартального отчёта Bandai Namco сообщила, что тираж Elden Ring превысил 13,4 млн копий. Данные актуальны на 31 марта, так что общие продажи экшена ещё выше.

В середине марта тираж проекта составил около 12 млн, так что за вторую половину месяца Elden Ring добрала ещё 1,4 миллиона копий. Для сравнения: Dark Souls 3 за первый месяц купили 3 млн игроков, а Sekiro: Shadows Die Twice — около 4 млн за первые пять месяцев.

FromSoftware пока не делилась планами на релиз дополнений для Elden Ring. Судя по невероятным продажам, это лишь вопрос времени. Студия тем временем продолжает выпускать обновления для экшена и исправлять различные баги.

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