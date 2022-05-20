Герои, истории и ритм-игра — детали патча 2.7 для Genshin Impact

Создатели Genshin Impact сообщили, чего игрокам ждать от обновления 2.7. Оно появится 31 мая и добавит в экшен новый сюжетный квест, героев и другие развлечения.
Задание Архонтов в Бездне расскажет о Ли Юэ и пятисотлетней истории яксов, которые уничтожают злых духов. Кроме этого, авторы добавят ритм-игру Drumalong. Из героев в патче 2.7 появятся пятизвёздочная гидро-лучница Е Лань и четырёхзвёздочный электро-саппорт Куки Синобу. Также ожидается возвращение Сяо и Аратаки Итто.
Патч 2.7 для Genshin Impact должен был выйти 10 мая, но его перенесли из-за вспышки коронавируса в Китае. Из-за этого авторы раз в неделю раздают игрокам награды, что прекратится с выходом обновления.
Вчера создатели Genshin Impact рассказали, что патч 2.8 выйдет 13 июля, если этому не помешают ограничения из-за COVID-19. В обновлении может появиться анемо-герой Сиканоина Хэйдзо, которого представили на днях.
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