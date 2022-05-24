В кинотеатрах России вновь покажут фильмы «Дурак», «Жить» и «Майор» режиссёра Юрия Быкова
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Кинокомпания TenLetters объявила о перевыпуске фильмов «Дурак», «Жить» и «Майор» режиссёра Юрия Быкова. Ленты отправятся в российские кинотеатры в июле, но точной даты организация пока не называет.
Компания TenLetters представляет «Месяц Юрия Быкова», в рамках которого будут выпущены культовые фильмы режиссёра: «Дурак», «Майор» и «Жить».
Картины выйдут на широких экранах в июле.
Фильм «Жить» — дебютная работа Юрия Быкова в большом кино, вышедшая в 2010 году. Криминальную драму «Майор» выпустили в 2013-м, а «Дурак», уже ставший относительно культовым фильмом в России, — в 2014-м.
В июне в отечественных кинотеатрах можно будет посмотреть классические советские мультфильмы — «Приключения Буратино», «Чиполлино» и «Тайну третьей планеты».
Новость по темеВ кинотеатрах России покажут «Приключения Буратино», «Чиполлино» и «Тайну третьей планеты»
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