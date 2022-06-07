Мартин Скорсезе сожалеет, что не смог снова поработать с Рэем Лиоттой
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Недавно известный режиссёр Мартин Скорсезе написал для издания The Guardian небольшое эссе, посвящённое актёру Рэю Лиотте, который скончался 26 мая.
В своём письме Скорсезе вспоминает о Лиотте исключительно в положительном ключе. Режиссёр работал с актёром над картиной «Славные парни», больше им пересекаться не приходилось. Скорсезе сожалеет об этом, поскольку видел в Рэе настоящего мастера своего дела.
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У нас было много планов снова работать вместе, но время всегда было против нас. Бывало, что проект не подходил. Сейчас я действительно сожалею об этом.
Кадр из фильма «Славные парни»
Также Мартин Скорсезе отметил, что ему было очень приятно работать с Рэем. Казалось, будто они с ним знакомы уже давно, хотя Рэй только пришёл на съёмки.
В «Славных парнях» большинство сцен были сымпровизированы. Многие члены команды знали друг друга, а потом к нам пришёл новичок, Рэй. Он умел держать удар. Казалось, будто мы работали годами.
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