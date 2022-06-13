В свежем патче Elden Ring исправили кучу багов и улучшили мультиплеер

Авторы Elden Ring из студии FromSoftware выпустили для экшена свежий патч 1.05. Чего-то глобального в тайтле не появилось, разработчики добавили звуковые эффекты во время вызова других игроков и поправили баланс.
Также было исправлено множество багов. Например, теперь не получится атаковать врагов из-за тумана в некоторых областях, а проблема с перемещением в другое место после битвы с Раданом решена.
Ещё разработчики сделали акцент на улучшении стабильности мультиплеера на PS4 и PS5, а также на ускоренное время загрузок на Xbox Series.
Elden Ring вышла в феврале этого года и стала самым главным хитом FromSoftware по мнению многих игроков. Игра доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Недавно показали фигурку ведьмы Ренни за 30 тыс. рублей.
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