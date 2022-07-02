Джеймс Ганн высказался о судьбе Дракса после «Стражей Галактики 3»

Режиссёр «Стражей Галактики» Джеймс Ганн ответил на вопрос фаната в соцсетях о будущем Дракса, которого играет Дэйв Батиста. Ранее актёр сообщил о прощании с персонажем после третьей части, а теперь об этом высказался и постановщик.

Я стараюсь никогда не говорить никогда о подобных вещах. Но это, наверное, последний фильм Дракса и конец истории этой группы Стражей.

Новость по теме Звезда «Тора» хочет видеть больше ЛГБТ-героев в фильмах Marvel

Ранее Дэйв Батиста отметил в соцсетях, что после «Стражей Галактики 3» не вернётся к роли Дракса и в других фильмах Marvel. В интервью изданию Collider актёр сообщил, что про героя можно многое рассказать, а также показать разные его стороны. Студии же решили воспользоваться комедийной стороной персонажа.

Съёмки «Стражей Галактики 3» завершились в начале мая, а премьера состоится в мае 2023 года, если её не перенесут. К своим ролям вернулись Крис Пратт, Зои Салдана, Карен Гиллан, Дэйв Батиста и Брэдли Купер.