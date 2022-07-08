Тизер и новые кадры из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Amazon опубликовала расширенный тизер сериала «Властелин колец: Кольца власти». В нём мельком показали главных героев и падение какого-то космического тела, которое, судя по всему, сыграет важную роль в сюжете. Авторы пообещали выпустить полноценный трейлер уже 14 июля — в следующий четверг.

Также компания опубликовала новые кадры из сериала, взятые из самого тизера. На них также изображены разные персонажи, которые наблюдают за падением небесного объекта.

Премьера сериала «Властелин колец: Кольца власти» состоится 2 сентября на Amazon Prime. Шоу расскажет о событиях Второй эпохи Средиземья, произошедших за несколько тысяч лет до путешествия Бильбо Бэггинса. Ранее создатели показали первые кадры со злыми орками.