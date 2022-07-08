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Видео: популярный стример победил Малению из Elden Ring с 3000-й попытки

Видео: популярный стример победил Малению из Elden Ring с 3000-й попытки
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Многие геймеры по всему миру уже давно прошли Elden Ring, однако среди нас есть и те, для кого некоторые боссы стали попросту непроходимыми. С подобной ситуацией и столкнулся популярный стример Дэн Гислинг, который по-настоящему страдал целый месяц. В какой-то момент он добрался до Малении — сильнейшего противника в игре, и не мог убить её в течение 2999 попыток.

В итоге коварный враг поддался ровно на 3000-й попытке — и реакция стримера оказалась бесценной. Ещё бы, ведь на победу ушло более 100 часов, а в общем счёте стример потратил на это 32 дня. Невероятная усидчивость и настоящее стремление к победе — вот что помогло Гислингу не опустить рук.

Конечно, он всегда мог позвать легенду в трусах под ником Let Me Solo Her, однако стример хотел убить Малению самостоятельно.

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