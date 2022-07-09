Логан Пол превратил самую дорогую карту по «Покемонам» в NFT

Блогер Логан Пол, который попал в Книгу рекордов Гиннесса за покупку карты Pokemon за $ 5,3 млн, сделал из неё NFT. Теперь фанаты якобы могут стать совладельцами самой дорогой карточки.

Пол опубликовал новое видео, в котором рассказал, через что ему пришлось пройти ради получения Pikachu Illustrator 10-го класса. Для заключения сделки блогер путешествовал по странам и заплатил за карту $ 4 млн, к которым добавил Pikachu Illustrator 9-го класса за $ 1,275 млн.

В конце видео Пол неожиданно рассказал, что превратил самую дорогую карту по «Покемонам» в NFT на $ 5 млн. Когда сообщество купит токенов на эту сумму, оно будет якобы владеть 51% карты и станет мажоритарным акционером. При этом блогер сохранит 49%.

По словам Пола, после этого «акционеры» смогут решать, будет ли блогер носить её во время спортивных поединков. Даже если Пол захочет передать самую дорогую карту музею, то без одобрения владельцев токенов он не сможет этого сделать.

Pokemon Company пока не отреагировала на ситуацию. Пол продаёт «акции» карты в виде NFT с официальным артом, который принадлежит компании. Из-за этого блогер может столкнуться с юридическими проблемами.