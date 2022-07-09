Нового «Капитана Америка» снимет режиссёр «Парадокса Кловерфилда»

Новый фильм про Капитана Америка снимет режиссёр Джулиус Она, известный по «Парадоксу Кловерфилда» 2018 года. Об этом сообщило издание Deadline.
Главным героем станет Сэм Уилсон из «Сокола и Зимнего солдата», который взял на себя роль Капитана Америка. Сюжет предстоящего фильма написали авторы того же шоу: шоураннер Малкольм Спеллман и сценарист Далан Муссон.
Кроме «Парадокса Кловерфилда», зрители могут знать режиссёра предстоящего «Капитана Америка» по фильму «Люс». Лента вышла в 2019 году и была номинирована на три премии Independent Spirit для независимых кинокартин.
Недавно Крис Эванс, который играл Капитана Америка в киновселенной Marvel, не стал прямо отвечать на вопрос журналистов о возвращении к персонажу. Актёр признал, что роль героя для него очень близка, но сейчас она принадлежит Энтони Маки.
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