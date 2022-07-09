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Нового «Капитана Америка» снимет режиссёр «Парадокса Кловерфилда»

Нового «Капитана Америка» снимет режиссёр «Парадокса Кловерфилда»
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Новый фильм про Капитана Америка снимет режиссёр Джулиус Она, известный по «Парадоксу Кловерфилда» 2018 года. Об этом сообщило издание Deadline.

Главным героем станет Сэм Уилсон из «Сокола и Зимнего солдата», который взял на себя роль Капитана Америка. Сюжет предстоящего фильма написали авторы того же шоу: шоураннер Малкольм Спеллман и сценарист Далан Муссон.

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Кроме «Парадокса Кловерфилда», зрители могут знать режиссёра предстоящего «Капитана Америка» по фильму «Люс». Лента вышла в 2019 году и была номинирована на три премии Independent Spirit для независимых кинокартин.

Недавно Крис Эванс, который играл Капитана Америка в киновселенной Marvel, не стал прямо отвечать на вопрос журналистов о возвращении к персонажу. Актёр признал, что роль героя для него очень близка, но сейчас она принадлежит Энтони Маки.

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