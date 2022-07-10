Онлайн Team Fortress 2 почти достиг рекордных цифр после недавних патчей

Valve после многочисленных просьб фанатов начала бороться с читерами и ботами в Team Fortress 2. В июне для игры вышло несколько патчей, что способствовало росту игроков, но на этом компания не остановилась. На днях появилось ещё одно обновление с исправлением багов и улучшением стабильности.
В новом патче Valve сделала акцент на устранении уязвимостей и улучшении работы серверов. Кроме этого, компания исправила ошибки с зоной попаданий, задержкой и другие баги.
Благодаря тому, что Valve снова обратила внимание на Team Fortress 2 и начала выпускать патчи, онлайн шутера повысился. По данным Steamcharts, в июне среднее количество игроков составило более 90 тыс., а за последние 30 дней — 105 тыс. Несколько предыдущих месяцев онлайн в среднем составлял 70 тыс. человек.
Также за последний месяц пиковый онлайн приблизился к 140 тыс. человек. При этом рекорд Team Fortress 2, который зафиксировали в 2021 году, составляет 151 тыс.
Team Fortress 2 представляет собой онлайн-шутер, в котором игрокам доступны разные классы, режимы и задачи. Релиз игры состоялся в 2007 году.
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