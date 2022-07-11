Железный человек будет много шутить в Marvel’s Midnight Suns

Создатели Marvel’s Midnight Suns представили новый ролик по игре, в котором показали геймплей за Железного человека.

Авторы показали несколько способностей Железного человека, среди которых ракетный залп и стрельба лазерами из рук. Цвет костюма отличается от привычного красно-золотого, а вокруг реактора нанесли руны. Кроме этого, во время убийств демонов Тони Старк будет много шутить, отметили разработчики.

Ранее создатели Marvel’s Midnight Suns показали аналогичный ролик про Капитана Америка. Герой сможет усилить союзников, а в бою Роджерс рассчитывает на свой щит, на котором тоже оказались руны.

Marvel’s Midnight Suns представляет собой тактическую пошаговую игру, в которой героям Marvel нужно остановить Лилит, мать демонов. Релиз состоится 7 октября на ПК и консолях.