Что происходит в сценах после титров «Тора: Любовь и гром»

На днях мы рассказали про сюжет «Тора: Любовь и гром», а теперь подробнее раскроем детали сцен после титров и их значение для киновселенной Marvel. В материале есть спойлеры.

Первая сцена после титров

Оказывается, что поражённый молнией Зевс выжил. Он недоволен, что из богов делают посмешище, и хочет отомстить. О планах Зевс рассказывает сыну Геркулесу, который обещает покарать Тора.

В комиксах Marvel Геркулес был соперником Тора, а также членом Мстителей. Вероятно, в будущих фильмах о Боге грома герои сразятся друг с другом. При этом они могут объединиться перед новой угрозой.

Вторая сцена после титров

После смерти Джейн Фостер оказывается в Вальгалле. Девушка проходит через врата и встречает Хеймдалля, который благодарит её за то, что она приглядела за Тором.

В комиксах героиня становится Валькирией. С учётом того, что между Тором и Джейн Фостер снова разгорелась страсть, последняя вряд ли захочет остаться в Вальгалле. При этом девушка дружила с Валькирией Тессы Томпсон, которая может сыграть роль в очередном перевоплощении Фостер.

Премьера «Тора: Любовь и гром» состоялась 8 июля. В кинотеатрах России фильм не показывают из-за ухода кинокомпаний с рынка страны.