Источник: Роберт Дауни-младший оплатил реабилитацию Арми Хаммера

Роберт Дауни-младший поддержал актёра Арми Хаммера, который попал в скандал из-за обвинений в изнасиловании. Источник издания Vanity Fair рассказал, что звезда «Железного человека» оплатил нахождение артиста в реабилитационном центре.

Согласно информации источника, Роберт Дауни-младший заплатил за полугодовое пребывание Арми Хаммера в центре The Guest House во Флориде. Там лечатся клиенты, которые часто находятся в стрессе, вроде политиков и актёров. По данным Vanity Fair, у Хаммера есть некая травма и зависимость от наркотиков.

Новость по теме Кристофер Нолан закончил снимать «Оппенгеймер» с Киллианом Мёрфи

Хаммер находился в центре до декабря 2021 года, после чего самостоятельно восстанавливался на Каймановых островах, сообщил источник. Недавно актёр вылетел в Лос-Анджелес, где остановился в доме Роберта Дауни-младшего. Поддержала артиста и бывшая жена, которая помогает ему в лечении.

Проблемы Хаммера начались в начале 2021 года, когда несколько женщин обвинили его в изнасиловании. Актёр отверг эти сообщения, а до суда дело так и не дошло. Несмотря на это, агентство WME перестало сотрудничать с артистом.

Хаммер известен по фильмам «Отель Мумбаи: Противостояние», «Назови меня своим именем» и «Смерть на Ниле». Роберт Дауни-младший в конце 90-х тоже попал не в один скандал из-за наркотиков. Звезда «Мстителей» даже сидел в тюрьме, после чего проходил курс реабилитации.