Источник: Роберт Дауни-младший оплатил реабилитацию Арми Хаммера

Роберт Дауни-младший поддержал актёра Арми Хаммера, который попал в скандал из-за обвинений в изнасиловании. Источник издания Vanity Fair рассказал, что звезда «Железного человека» оплатил нахождение артиста в реабилитационном центре.
Согласно информации источника, Роберт Дауни-младший заплатил за полугодовое пребывание Арми Хаммера в центре The Guest House во Флориде. Там лечатся клиенты, которые часто находятся в стрессе, вроде политиков и актёров. По данным Vanity Fair, у Хаммера есть некая травма и зависимость от наркотиков.
Хаммер находился в центре до декабря 2021 года, после чего самостоятельно восстанавливался на Каймановых островах, сообщил источник. Недавно актёр вылетел в Лос-Анджелес, где остановился в доме Роберта Дауни-младшего. Поддержала артиста и бывшая жена, которая помогает ему в лечении.
Проблемы Хаммера начались в начале 2021 года, когда несколько женщин обвинили его в изнасиловании. Актёр отверг эти сообщения, а до суда дело так и не дошло. Несмотря на это, агентство WME перестало сотрудничать с артистом.
Хаммер известен по фильмам «Отель Мумбаи: Противостояние», «Назови меня своим именем» и «Смерть на Ниле». Роберт Дауни-младший в конце 90-х тоже попал не в один скандал из-за наркотиков. Звезда «Мстителей» даже сидел в тюрьме, после чего проходил курс реабилитации.
- 15 июля 2022
-
17:01
-
16:23
-
16:08
-
16:00
-
15:03
-
15:03
-
14:30
-
14:05
-
13:48
-
13:42
-
13:13
-
12:40
-
12:32
-
11:43
-
11:17
-
10:57
-
10:09
-
09:55
-
09:47
- 14 июля 2022
-
23:03
-
20:57
-
20:24
-
20:21
-
20:05
-
19:23
-
19:22
-
19:14
-
18:43
-
18:03
-
17:29
-
16:53
-
16:15
-
16:09
-
15:54
-
15:39