Elden Ring смогли пройти без урона и прокачки за 2,5 часа

Elden Ring вышла в начале года. За всё время проект уже успели пройти всеми возможными способами, но стример Ainrun зашёл дальше всех. Ему удалось завершить тайтл за 2,5 часа, не получив урона. К тому же стример даже не прокачивал навыки.

Стримеру даже удалось пройти самого первого босса, от которого большинство игроков терпели поражение. По словам Ainrur, не обошлось без долгих и изнурительных тренировок.

Я потратил много времени, практикуясь в этом, ища возможности, которыми можно было бы воспользоваться. Я также был мотивирован тем фактом, что большинство других игроков решили пропустить этого босса.

В отрывке ниже можно увидеть, как Ainrun побеждает финального босса Elden Ring. Также стоит обратить внимание на искреннюю радость от победы.

Elden Ring далеко не единственная игра FromSoftware, которую Ainrun смог пройти без урона. Ранее ему также покорились Dark Souls, Dark Souls 2, Darks Souls 3 и Sekiro: Shadows Die Twice.