В сериале «Женщина-Халк» обещают много камео и новых персонажей
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Во время Comic Con издание Deadline пообщалось со сценаристкой сериала «Женщина-Халк» Джессикой Гао. Она рассказала, что шоу точно станет особенным. Впрочем, так говорят про каждый проект Marvel Studios.
По словам Гао, в сериале будет множество камео известных героев и появление совершенно новых персонажей, которые ещё не появлялись в киновселенной Marvel. О каких-то конкретных героях Гао не рассказала.
Сериал очень весёлый, в нём много камео и много персонажей, которых никогда не было в киновселенной Marvel до того, как мы вытащим их из комиксов.
Уже известно, что в «Женщине-Халк» появится Халк в исполнении Марка Руффало, Мерзость в исполнении Тима Рота и Сорвиголова, роль которого сыграет Чарли Кокс.
Премьера сериала состоится в онлайн-кинотеатре Disney+ 17 августа. В первый сезон войдут девять эпизодов по 30 минут.
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