Microsoft после ухода из России потеряла больше 7 млрд рублей

СМИ обратили внимание на годовой финансовый отчёт Microsoft. В нём говорится об убытках, которые понесла компания после сокращения бизнеса в России.

Так, корпорация потеряла $ 126 млн (примерно 7,3 млрд рублей). В эту сумму включены выплаты выходных пособий работникам, обслуживание долгов и обесцененные активы.

О полном уходе из России стало известно в конце июня. Президент корпорации Брэд Смит заявлял, что бизнес будет сворачиваться до тех пор, пока вообще ничего не останется.

Ранее аналитик поделился мнением, что Microsoft может купить Netflix. Стриминговый сервис оценивается примерно в $ 100 млрд, а такой гигантской суммой располагает только американская корпорация. Впрочем, официально об этом неизвестно.