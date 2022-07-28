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Уже четвёртая команда PGL Arlington Major не сможет приехать в США в полном составе

Уже четвёртая команда PGL Arlington Major не сможет приехать в США в полном составе
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Проблемы с въездом в США для участников глобального турнира PGL Arlington Major по Dota 2 продолжаются. Сегодня утром азиатский клуб Talon Esports сообщил, что саппорт команды Воравит Q Мекчай также пропустит мэйджор.

Как и в других случаях, причиной для вынужденной замены стал отказ визового центра — киберспортмен из Таиланда не смог получить право на въезд в Штаты. Вместо Q за Talon будет выступать игрок T1 Кенни Xepher Део.

Talon стала четвёртой командой, которая не сможет выступить на PGL Arlington Major по Dota 2 в полном составе. Ранее визы не получили трое из пяти игроков Fnatic, российский керри Entity Иван Pure Москаленко и lou из Xtreme Gaming — последняя вовсе решила сняться с турнира.

Сейчас неясным остаётся статус китайской команды Royal Never Give Up, которая тоже может решиться на замены, если визу не получит игрок первой позиции Дэниэл Ghost Чан Кок Хонь.

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