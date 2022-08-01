Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Настоящий город-призрак: из Red Dead Online исчезли все персонажи и животные

Настоящий город-призрак: из Red Dead Online исчезли все персонажи и животные
Комментарии

Red Dead Online совсем не везёт: Rockstar отказалась от крупных обновлений проекта в пользу GTA 6 и GTA Online, а совсем недавно геймеры похоронили игру из-за долгого отсутствия апдейтов.

Новость по теме
Как проходили похороны Red Dead Online

1 августа в ПК-версии произошёл очередной баг: из игры пропали все боты и животные. Таким образом, вся карта как будто стала одним большим городом-призраком с вымершим населением. Многие геймеры уже в шутку заявили, что даже персонажи Red Dead Online решили покинуть игру, как её ранее покинули и разработчики.

Rockstar пока не комментировала инцидент, и фанаты переживают, что в подобном состоянии мир игры может находиться не одну неделю. Ранее подобные баги авторы исправляли довольно долго, однако вряд ли подобная ошибка останется в игре надолго.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022