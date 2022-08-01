Настоящий город-призрак: из Red Dead Online исчезли все персонажи и животные

Red Dead Online совсем не везёт: Rockstar отказалась от крупных обновлений проекта в пользу GTA 6 и GTA Online, а совсем недавно геймеры похоронили игру из-за долгого отсутствия апдейтов.

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1 августа в ПК-версии произошёл очередной баг: из игры пропали все боты и животные. Таким образом, вся карта как будто стала одним большим городом-призраком с вымершим населением. Многие геймеры уже в шутку заявили, что даже персонажи Red Dead Online решили покинуть игру, как её ранее покинули и разработчики.

Rockstar пока не комментировала инцидент, и фанаты переживают, что в подобном состоянии мир игры может находиться не одну неделю. Ранее подобные баги авторы исправляли довольно долго, однако вряд ли подобная ошибка останется в игре надолго.