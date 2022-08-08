Warner Bros. Discovery списала налоги почти на 50 млрд рублей

Компания Warner Bros. Discovery списала налоги на сумму $ 825 млн (~ 50 млрд рублей) за счёт отмены фильмов, сериалов и программ по телеканалам.

Среди этой суммы $ 496 млн пришлось на уже законченные шоу и фильмы, которые отказались выпускать, а $ 329 млн — на отменённые проекты на стадии производства. В заявлении регулирующим органам Warner Bros. Discovery отметила, что это связано с ухудшением контента.

Ухудшение качества контента и списание средств на разработку стали результатом глобального пересмотра планов после слияния.

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Компания не перечислила контент, благодаря отмене которого сэкономила. Сделать это удалось, скорее всего, из-за закрытия ряда телешоу на каналах TBS и TNT во втором квартале этого года, включая комедии «Чэд» и «Последний настоящий гангстер». Также компания отказалась снимать фильм про Чудо-близнецов из вселенной DC.

Недавняя отмена фильма «Бэтгёрл», который уже сняли и в котором сыграли Лесли Грейс, Майкл Китон, Дж. К. Симмонс и Брендан Фрейзер, не попала под списания. Скорее всего, об этом Warner Bros. Discovery расскажет в отчёте за третий квартал этого года.

После объединения Warner Bros. и Discovery компания решила сэкономить $ 3 млрд в ближайшие несколько лет. Сделать это хотят не только отменой фильмов и сериалов, но и слиянием технологий.