Создатель Detroit: Become Human отвергает информацию о дискриминации в Quantic Dream

Директор и сценарист Heavy Rain и Detroit: Become Human Дэвид Кейдж отверг информацию о процветающем сексизме и расизме в студии Quantic Dream. По его словам, компания всегда придерживалась гуманистических ценностей и разнообразия, а многие из обвинений были ложными.
Как и любая организация, мы неидеальны. Наши сотрудники неоднократно говорили, что обвинения были неправдой. Совершали ли мы ошибки? Возможно. И мы можем улучшить ситуацию. Но некоторые обвинения были ложными, и нам пришлось защищаться.
По словам Кейджа, студию основали на гуманистических ценностях и в ней всегда были сотрудники с нетрадиционной ориентацией и взглядами. Сейчас половина менеджеров — женщины. При этом многие работники в анонимных опросах отмечают, что им нравится атмосфера в студии, отметил глава Quantic Dream.
Также Кейдж сообщил, что многие сотрудники ушли бы, если обвинения были бы правдой. Сам директор, по его словам, не позволял себе гомофобных и женоненавистнических высказываний. Кроме этого, в студии нет принудительных переработок. Если сотрудники и задерживаются, то за дополнительную плату в соответствии с французскими законами.
Обвинения в сексизме и расизме в Quantic Dream появились в 2018 году. После этого студия судилась с несколькими медиакомпаниями, которые расследовали обстановку, а также не раз пыталась доказать приверженность противоположным ценностям.
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